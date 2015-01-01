Дерегуляция нефтяного рынка в США. Финансист объяснил, как Трамп может "серьезно ударить" по Путину

Больше хаоса в мире — лучше для Путина, считет Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин хотел победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Он также хотел бы посеять хаос в мире, потому что хозяин Кремля может продолжать удерживать власть в РФ в ситуации, когда мир находится в наиболее хаотичном состоянии.

Об этом финансист Слава Рабинович заявил в интервью online.ua.

"Больше хаоса в мире — лучше для Путина. Проблема только в том, что хаос имеет опасное качество — может создавать непрогнозируемые ситуации. Здесь угадать, что на пользу Путина, а что нет — трудно", — считает он.

"Например, если Трамп выполнит свое обещание о масштабной дерегуляции нефтяного рынка в США, цена на нефть обрушится. И не потому что в США стали использовать ВИЭ (возобновляемые источники энергии, — ред.) дикими темпами, а потому, что американцы стали производить и экспортировать больше нефти. Тогда финансовые рынки, фьючерсные сделки работают в тренде дальнейшего снижения цены на нефть. Эта непредсказуемость последствий действий Трампа может сыграть против Путина. Если будет 10 долларов за баррель, то что будет с Путиным, рублем, российским бюджетом, доходами домохозяйств и социальной напряженностью? Будет ли Трамп подыгрывать Путину и ослаблять санкции? Возможно. Но Трамп должен будет преодолеть сопротивление Конгресса, Сената и, возможно, Верховного суда США. Может так случиться, что с нефтью у Трампа все получится, а с подыгрыванием Путину — нет", добавил Рабинович.

Напомним, ранее российский профессор назвал имена возможных преемников Путина.