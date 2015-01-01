Доллар "отвоевал" более 20 копеек. НБУ снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2797,1574 грн.

Доллары, иллюстрация ufg.com.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 24 копейки.

Официальный курс гривны на 29 декабря:

100 долларов — 2689,3158 грн (28 декабря — 2665,0670);

100 евро — 2797,1574 грн (2783,6625);

10 рублей — 4,4329 грн (4,3791).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.