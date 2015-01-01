Доллар "отвоевал" более 20 копеек. НБУ снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2797,1574 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 24 копейки.
Официальный курс гривны на 29 декабря:
100 долларов — 2689,3158 грн (28 декабря — 2665,0670);
100 евро — 2797,1574 грн (2783,6625);
10 рублей — 4,4329 грн (4,3791).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.