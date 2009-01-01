Доллар подорожал на 11 копеек. Нацбанк снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3038,3104 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 11 копеек.

Официальный курс гривны на 1 сентября:

100 долларов — 2569,3957 грн (31 августа — 2557,9541);

100 евро — 3038,3104 грн (3048,0581);

10 рублей — 4,3887 грн (4,3554).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.