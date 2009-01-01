Доллар подорожал на 11 копеек. Нацбанк снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3038,3104 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 11 копеек.
Официальный курс гривны на 1 сентября:
100 долларов — 2569,3957 грн (31 августа — 2557,9541);
100 евро — 3038,3104 грн (3048,0581);
10 рублей — 4,3887 грн (4,3554).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.