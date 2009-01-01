Эксперт рассказал, как в Украине государство из участника банковского рынка стало монополистом

Образовавшаяся госмонополия является глубоко убыточной.

Государство из участника банковского рынка стало в монополистом lentanews.ru

Государство после национализации "Приватбанка" из участника банковского рынка превратилось в монополиста, что влечет за собой огромные убытки для государственного бюджета.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA банковский эксперт Вадим Сирота.

По его словам, сегодня государство контролирует 52% активов, 60% депозитов физических и 49% — юридических лиц. Доля обслуживаемых госбанками активных платежных карт, при этом, достигла 74%.

По мнению Сироты, выпустив ОВГЗ для докапитализации "Привата" на 116 млрд грн, государство фактически "нарисовало" средства для инвестиций в одно банковское учреждение, эквивалентные 81% величины собственного капитала всей банковской системы Украины по состоянию на 1 декабря 2016 года.

В то же время, в феврале и марте нынешнего года была произведена докапитализация Ощадбанка и Укрэксимбанка в общей сложности на 16,6 млрд грн.

Автор отмечает, что образовавшаяся госмонополия является глубоко убыточной.

"Напомним, что величина убытка трех госбанков (Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк) в 2014–2015 гг. составляла около 40% от общего убытка банковской системы. Казалось бы, пик кризиса пройден, потери зафиксированы, резервы сформированы — и указанные госбанки по результатам 2016-го сократили величину убытка на 21,4 млрд грн (на 82% от размера убытков 2015 г.). Но тут национализация "Привата" — и НБУ сокрушенно сообщает, что этот банк стал причиной рекордной убыточности банковской системы Украины в 2016 г., сгенерировав 80% этих убытков на сумму 135,3 млрд грн", — указывает он.

Сирота, при этом, указывает, что в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном в июне 2016 года, НБУ оценил размер госиздержек на докапитализацию госбанков (за период с 2008-го по первый квартал 2016 г.) в 88,5 млрд грн, или в 8,7 млрд долларов по актуальному на момент докапитализации обменному курсу.

"С учетом Приватбанка и последних вливаний в "Ощад" и "Укрэксим", получается, сумма затрат вплотную приблизилась уже к 14 млрд долл.", — заключил он.

Напомним, ранее экс-правление "ПриватБанка" рассказало о национализации.