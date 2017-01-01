Европейский энергетический гигант Engie начал поставки природного газа в Украину

За первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступили 3,9 млн кубометров газа.

Engie начала поставки природного газа в Украину Reuters

С 1 января 2016 года одна из крупнейших европейских энергетических компаний французская Engie начала поставки природного газа в Украину.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ПАО "Укртрансгаз".

Отмечается, что за первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступили 3,9 млн кубометров газа.

В соответствии с представленными номинациями от компании Engie ежесуточный объем поступлений газа составляет 400 тысяч кубометров. Вышеупомянутые объемы газа импортируются с территории Польши через ГИС Германовичи.

Во второй декаде декабря 2016 года Engie успешно провела тестовые поставки природного газа общим объемом в 1 тыс. куб.м.

Оборот Engie (ранее — GDF Suez) составляет около 60 млрд евро в год. В 2015 году Engie поставила в Украину около 3,5 млрд куб. м газа, в первую очередь, в адрес "Нафтогаза". В 2016 году компания стала одним из основных продавцов газа из стран ЕС для НАК "Нафтогаз" и других частных украинских трейдеров.

Приход на рынок газа Украины европейских поставщиков газа важен не только для демонополизации рынка. Крупные компании с ЕС принесут в Украину также европейскую бизнес-культуру и практики, что заставит меняться и украинских игроков.

Напомним, в ноябре 2016 года Украина прекратила закупки российского газа.