Гройсман рассказал, сколько долгов набрало правительство и сколько нужно возвращать

По мнению премьера, такие внешние долги являются огромным давлением на украинскую экономику и сдерживают развитие страны.

Гройсман: За четыре года нам нужно вернуть кредиторам 27 млрд долларов. Фото: kmu.gov.ua

В течение следующих четырех лет Украина должна погасить долгов на общую сумму в 27 млрд долларов (более 707 млрд гривен по нынешнему курсу). Для сравнения: доходы госбюджета на весь 2018 год составили 913,6 млрд гривен, расходы – 988,6 млрд.

О необходимости международного финансирования для прохождения долгового пика 2019-2020 годов 2 мая рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

"Это очевидный факт. Для того чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства", – заявил премьер.

Он напомнил, что за 2007-2014 годы Украина взяла млрд кредитов, которые сегодня обслуживает.

По его мнению, такие внешние долги являются огромным давлением на украинскую экономику и сдерживают развитие страны.

"Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше – сможем иметь больше возможностей. Но нам все же нужна внешняя поддержка", – признался Гройсман.

Кроме того, он отметил, что после очередного транша Международного валютного фонда, для Украины ставка заимствования намного снизится.

Напомним, максимальный объем госдолга на 31 декабря 2018 года определен в размере 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тысяч гривен.

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