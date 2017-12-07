Депутаты Рады приняли бюджет Украины-2018

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении государственный бюджет Украины на будущий год.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел парламентский телеканал "Рада". Во втором чтении законпороект № 7000 поддержали 273 народных избранника.

Согласно принятому документу, доходы госбюджета Украины на будущий год установлены на отметке в 913 млрд 613 млн 702,5 тысячи грн, в том числе доходы общего фонда - 839 млрд 837 млн 370,4 тысячи грн и доходы спецфонда - 73 млрд 776 млн 332,1 тысячи грн.

Расходная часть предусмотрена в сумме 988 млрд 634 млн 334,5 тысячи грн, в том числе из общего фонда - 906 млрд 650 млн 267,4 тысячи грн и спецфонда - 81 млрд 984 млн 67,1 тысячи грн.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 81 млрд 849 млн 380 тысячи грн, в том числе общего фонда - 61 млрд 735 млн 945,1 тысячи грн и спецфонда - 20 млрд 113 млн 434,9 тысячи грн.

Минимальная зарплата - 3 723 грн в месяц и 22,41 грн за час.

Прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека в будущем году составит с 1 января 2018 года — 1700 гривен, с 1 июля — 1777 гривен, с 1 декабря — 1853 гривны.

К слову, во время обсуждения в проект бюджета депутаты трижды вносили изменения "с голоса". В частности, на год освобожден от уплаты НДС и акциза ввоз в Украину электроавтомобилей.

НАпомним, ранее "Главред" опубликовал прогноз экономистов на 2018 год