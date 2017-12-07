Депутаты Рады приняли бюджет Украины-2018

Долгий и богатый на различные голосования пленарный день народные избранники завершили принятием законопроекта об украинском бюджете на будущий год.
Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении государственный бюджет Украины на будущий год.
Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел парламентский телеканал "Рада". Во втором чтении законпороект № 7000 поддержали 273 народных избранника.
Согласно принятому документу, доходы госбюджета Украины на будущий год установлены на отметке в 913 млрд 613 млн 702,5 тысячи грн, в том числе доходы общего фонда - 839 млрд 837 млн 370,4 тысячи грн и доходы спецфонда - 73 млрд 776 млн 332,1 тысячи грн.
Расходная часть предусмотрена в сумме 988 млрд 634 млн 334,5 тысячи грн, в том числе из общего фонда - 906 млрд 650 млн 267,4 тысячи грн и спецфонда - 81 млрд 984 млн 67,1 тысячи грн.
Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 81 млрд 849 млн 380 тысячи грн, в том числе общего фонда - 61 млрд 735 млн 945,1 тысячи грн и спецфонда - 20 млрд 113 млн 434,9 тысячи грн.
Минимальная зарплата - 3 723 грн в месяц и 22,41 грн за час.
Прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека в будущем году составит с 1 января 2018 года — 1700 гривен, с 1 июля — 1777 гривен, с 1 декабря — 1853 гривны.
К слову, во время обсуждения в проект бюджета депутаты трижды вносили изменения "с голоса". В частности, на год освобожден от уплаты НДС и акциза ввоз в Украину электроавтомобилей.
НАпомним, ранее "Главред" опубликовал прогноз экономистов на 2018 год