Как не упустить билеты на Новый год и что делать, если нет свободных мест на поезд

Самое время подумать об организации приближающихся праздников

"Укрзалізниці"

Билеты на поездаможно приобрести за 45 дней до даты отправления. А потому, если вы планировали на Новый год праздничное путешествие, то самое время забронировать себе места. Ведь вернуть билет на поезд можно всегда. Но если откладывать покупку билета до последнего, то можно встретить 2018-й год дома.

Билеты на популярные западные направления: Львов, Ужгород и Мукачево - раскупают даже на обычные выходные. А перед новогодними праздниками, этого следует ожидать наверняка. И это несмотря на то, что "Укрзалізниця" всегда увеличивает количество поездов в популярных направлениях перед Новым годом и Рождеством. Проверить наличие и приобрести железнодорожные билеты можно на сайте proizd.ua. Введите направление и дату, которые вас интересуют, и приобретите билет. После оплаты билеты будут доступны в Кабинете на сайте и в вашем электронной ящике. Кроме того, вам придет SMS с номером билета.

Если у вас изменятся планы, то всегда можно вернуть билет. И это все равно удобнее, чем обнаружить в последний момент, что свободных мест в поезде нет. Но если это случится - не расстраивайтесь, ведь у кого-то могут измениться планы, он вернет билет, который впоследствии появится на proizd.ua. Поэтому, при отсутствии свободных мест, в нужном направлении, периодически проверяйте сайт.

Возможна также ситуация: место есть, но оно не соответствует критериям, а поездка спланирована, отель и новогодний банкет оплачены. В таком случае, стоит приобрести доступный билет. А если впоследствии появится удобное место, билеты можно обменять с небольшой потерей в цене. Ведь лучшее место может не освободиться, а после праздников вы вряд ли вспомните, что добраться до места отдыха было неудобно. При этом, Новый год будет испорчено, если запланированный праздник останется только в планах.

Еще один небольшой лайфхак: на сайте proizd.ua, в результатах поиска на ближайшие даты отображается погода в месте отправления и прибытия. Так вот, если погода будет не лучшая, то вероятно, некоторые вернут билеты в последние дни перед выездом. В этот период стоит особенно активно проверять обновления на сайте. Например, в прошлом году, перед выходными, в День Независимости погода резко испортилась. Как результат, незначительное количество билетов пассажиры вернули.

Поэтому, лучше приобрести билеты заранее. Однако, если свободных мест нет, - следует периодически проверять сайт, возможно именно ваш билет кому-то не понадобится.