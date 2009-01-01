Компания Eastern Beverage Trading признана лидером алкогольной отрасли

Внешняя оценка работы компании подтверждает ее безупречную репутацию как сильного и уверенного игрока украинского рынка алкогольных напитков.
Ежегодно составляется рейтинг Топ-90 предприятий отрасли. Компании ранжируют по финансовым показателям, а именно: "Чистый доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг". Eastern Beverage Trading признана одной из лучших компаний алкогольной отрасли, за что и была отмечена в номинации "Золото рейтинга" и получила почетное звание "Лидер отрасли". Об этом сообщила генеральный директор компании Ольга Ивушкина.
По ее словам, такая внешняя оценка работы Eastern Beverage Trading подтверждает безупречную репутацию компании как сильного и уверенного игрока украинского рынка алкогольных напитков. "Мы гордимся такими показателями, ведь конкуренция на алкогольном рынке одна из самых жестких. Высокая позиция в независимом рейтинге и почетное звание "Лидер отрасли" позволяет Компании еще раз подтвердить свою безупречную репутацию сильного и уверенного игрока рынка алкогольных напитков", — отметила Ольга Ивушкина.