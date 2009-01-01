Компания Eastern Beverage Trading признана лидером алкогольной отрасли

Внешняя оценка работы компании подтверждает ее безупречную репутацию как сильного и уверенного игрока украинского рынка алкогольных напитков.

Продукция Eastern Beverage Trading

Национальный бизнес-рейтинг завершил общегосударственный финансово-экономический анализ деятельности субъектов предпринимательства Украины. По результатам анализа, компания Eastern Beverage Trading, которая известна брендами Medoff, Arctica, "Наша марка", "Природная коллекция", "Коктебель", Longmixer, получила награду "Лидер отрасли 2016" среди компаний оптовой торговли алкогольными напитками.

Ежегодно составляется рейтинг Топ-90 предприятий отрасли. Компании ранжируют по финансовым показателям, а именно: "Чистый доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг". Eastern Beverage Trading признана одной из лучших компаний алкогольной отрасли, за что и была отмечена в номинации "Золото рейтинга" и получила почетное звание "Лидер отрасли". Об этом сообщила генеральный директор компании Ольга Ивушкина.

По ее словам, такая внешняя оценка работы Eastern Beverage Trading подтверждает безупречную репутацию компании как сильного и уверенного игрока украинского рынка алкогольных напитков. "Мы гордимся такими показателями, ведь конкуренция на алкогольном рынке одна из самых жестких. Высокая позиция в независимом рейтинге и почетное звание "Лидер отрасли" позволяет Компании еще раз подтвердить свою безупречную репутацию сильного и уверенного игрока рынка алкогольных напитков", — отметила Ольга Ивушкина.