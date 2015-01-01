"Конкурируем со снегирями". В "Нафтогазе" потроллили росСМИ за раздувание газового кризиса

В "Нафтогазе" высмеяли фейки росСМИ.

В «Нафтогазе» потроллили росСМИ novanews.com.ua

"Нафтогаз Украины" высмеял новости на телевидении в России, посвященные подсчету запасов газа в подземных газохранилищах Украины.

Такие сообщение размещены на Facebook и Тwitter "Нафтогаза".

В Тwitter "Нафтогаз" прокомментировал: "Наши хранилища помогают российским новостийщикам подживлять свои новости, а не только печи и котлы украинских потребителей. Наш звездный час".

"Мы конкурируем со снегирями," — написали представители "Нафтогаза" в Facebook, вспоминая утверждение российских средств информации, что в Украине учат школьников защищать патриотически окрашенных желто-голубых синиц и уничтожать красногрудых снегирей, олицетворяющих Россию.

Напомним, ранее эксперт заявил о переговорах с Россией по газу: ей нужен кризис, а не решение вопросов.