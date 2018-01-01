На украинских АЗС снова выросли цены на бензин и дизтопливо

На АЗС крупных розничных сетей OKKO и SOCAR топливо подорожало на 50 копеек.

Сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо WOG

В Украине ряд сетей заправочных станций, которые работают под брендами OKKO и SOCAR, подняли цены на бензин и дизтопливо на 40-50 коп. за литр.

По данным консалтинговой компании UPECO, на АЗС крупных розничных сетей OKKO и SOCAR топливо подорожало на 50 коп. за литр и 40 коп. за литр, соответственно.

Так, на ОККО установились следующие цены: А-92 – 30,99 грн, А-95 – 31,99 грн, А-95 Премиум – 32,99 грн, ДТ – 29,49 грн и ДТ Премиум – 30,49 грн. В сети SOCAR цены на все виды топлива на 10 коп. за литр ниже.

Кроме того, рост цен на бензины и ДТ на 5-15 коп. за литр наблюдался в таких сетях как BVS и "Катрал Оил".

Таким образом, по состоянию на 18 мая средняя розничная стоимость бензинов и ДТ выросла до уровня: А-92 – 28,2 грн за литр, А-95 – 29,16 грн за литр, А-95 Премиум – 30,37 грн за литр, ДТ – 27 грн за литр и ДТ Премиум – 28,8 грн за литр.

Напомним, ранее эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине.

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