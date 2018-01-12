Бензин — дороже 40 гривень. Эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине

Аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко заявил, что в Украине розничная стоимость бензина марки А-95 может превысить 40 гривень за литр, а дизельного топлива достигнуть около 38 в случае, если рост цен на нефть на мировом рынке продолжится и составит более 100 долларов за баррель.

Существенную долю в розничной стоимости топлива занимают налоги, в цене бензина А-95 налоговая составляющая — около 31%, а в цене на дизтопливо — 25%, рассказал эксперт корреспонденту УНИАН.

"По расчетам нашей компании, если стоимость эталонного сорта нефти Brent достигнет 100 доллар за баррель, средняя цена на бензин А-95 в Украине достигнет отметки 37,4 гривень за литр, а стоимость дизельного топлива — 35,5... Но, это лишь средний расчетный показатель", — отметил собеседник.

При этом "на самом деле, ведущие операторы прибавят к этому значению еще 2,5-3 гривни за литр и литр А-95 будет стоить более 40 гривень, а дизтопливо — около 38".

"… основанием для такого анализа служит стремительный рост цен на нефть — с конца июня 2017 года по 10 января 2018 года стоимость Brent выросла с 45 до 69 долларов за баррель, т. е. на 53%... эти расчеты были сделаны исходя из нынешнего официального курса гривни (28,2 грн за доллар) и курса на межбанковском валютном рынке — около 28,3 грн за доллар", — добавил Сиренко.

По его словам, "чтобы не допустить роста цен на заправках до упомянутый мною значений, Нацбанку следует принять меры, чтобы гривна вернулась к отметке хотя бы 27,5 грн за доллар". "Также Кабмину или парламенту следует изучить возможность, а потом и подготовить законопроект о снижение ставок налогов (акциза) на топливо", — сказал он.

Напомним, в Украине существенный скачок цен на бензин и дизтопливо был накануне новогодних праздников. Также в стране снижался курс гривни. Председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил, что власти проводят искусственную девальвацию национальной валюты.