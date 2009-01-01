Нацбанк снизил курс гривны, евро подорожал на семь копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2627,6670 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 26 мая:
100 долларов — 2627,6670 грн (25 мая — 2626,6118);
100 евро — 2946,6658 грн (2939,9666);
10 рублей —4,6864 грн (4,6675).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.