Нацбанк снизил курс гривны, евро подорожал на семь копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2627,6670 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на семь копеек.

Официальный курс гривны на 26 мая:

100 долларов — 2627,6670 грн (25 мая — 2626,6118);

100 евро — 2946,6658 грн (2939,9666);

10 рублей —4,6864 грн (4,6675).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.