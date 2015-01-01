Новые зарплаты, пенсии и стипендии. Главные изменения для украинцев в 2017 году

С Нового года вступает в силу закон, в соответствии с которым минимальная заработная плата повысится до 3 200 гривен.

Вступает в силу ряд новых законов zarplata.alexyanovsky.com

С 1 января 2017 года вступает в силу ряд новых законов , которые изменят жизнь украинцев.

Журналисты ТСН собрали в одном материале все главные нововведения, которые начинают действовать уже с сегодняшнего дня.

Новая зарплата

С Нового года вступает в силу закон №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", в соответствии с которым минимальная заработная плата повысится до 3 200 гривен. При этом в течение всего 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет меняться в зависимости от пересмотра прожиточного минимума.

ТСН

Акцизы на алкоголь, сигареты и топливо

В бюджете на 2017 год предусмотрено повышение акцизов на сигареты и алкоголь. На сигареты специфичная ставка составила 40%, а адвалорная ставка осталась без изменений. На алкогольные и слабоалкогольные напитки налог вырос на 20%, крепленые и игристые вина — на 12%.

Так, согласно подсчетам, пачка сигарет подорожает в среднем на 3,5 грн. Водка вырастет в цене на 20%, а пиво и вино — на 10-15%, считают эксперты.

Важной налоговой новацией является также отмена так называемого розничного акциза с нефтепродуктов. Теперь ставка с розничных продаж будет заложена в общие налоги на топливо. Соответственно, с 1 января 2017 года на бензин вводится ставка 213,5 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ 52 евро/1 тыс. л, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас.

ТСН

Платные телеканалы

1 января 2017 года вступает в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)".

Благодаря этому медиагруппы теперь смогут требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях (до этого кабельщики были обязаны в соответствии с УПУ транслировать их бесплатно).

Медиагруппы уже обнародовали свои расценки, но, правда, не все провайдеры готовы им платить. Если же они согласятся на условия телегрупп, расходы провайдеров вырастут, а вместе с ними — и абонплата для потребителей.

Новая пенсионная система

На сигареты специфичная ставка составила 40%, а адвалорная ставка осталась без изменений. На алкогольные и слабоалкогольные напитки налог вырос на 20%, крепленые и игристые вина — на 12%.

Так, согласно подсчетам, пачка сигарет подорожает в среднем на 3,5 грн. Водка вырастет в цене на 20%, а пиво и вино — на 10-15%, считают эксперты.

Важной налоговой новацией является также отмена так называемого розничного акциза с нефтепродуктов. Теперь ставка с розничных продаж будет заложена в общие налоги на топливо. Соответственно, с 1 января 2017 года на бензин вводится ставка 213,5 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ 52 евро/1 тыс. л, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас.

Зарплата для учителей и врачей

С 1 января 2017 года должностные оклады учителей повысятся на два тарифных разряда — то есть, на 50%. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого не отнесут до 12-го, а до 14-го разряда, с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.

К тому же, вырастет зарплата врачей — на 30%. Другим бюджетникам повысят зарплату на сумму до 30%.

Студенты без стипендий

Это, пожалуй, одно из самых обсуждаемых и спорных нововведений 2017 года. Уже с 1 января 2017 года существенно сократится число получателей стипендий, но при этом размер стипендии вырастет. Так, если сейчас студенты получают минимум 840 грн, то с Нового года станут получать 1 100 грн (а повышенная стипендия составит 1 600 грн, то есть, как прожиточный минимум).

Но зато теперь помощь от государства получат максимум 40% студентов (по рейтинговой системе), а не две трети, как сейчас. Кроме того, Минфин настаивает, чтобы до 2019 года постепенно уменьшить количество стипендиатов до 15%.

Фото: ТСН.

Видео: ТСН.