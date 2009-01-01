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Порошенко об экономике Украины: мы были в реанимации и выжили

Сегодня, 15:56

Сейчас уже есть основания говорить о восстановлении экономики, сказал президент.

Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Петр Порошенко заявил, что экономика Украины, которая еще три года назад была на грани коллапса, начала восстанавливаться.

Об этом глава государства рассказал в Киеве на открытии пятого заседания Совета регионального развития, пишет Укринформ.

По его словам, если провести аналогию с медсферой, то ситуация в экономике выглядит примерно так — "мы, будучи уже на грани с потусторонним миром, попали в реанимацию и выжили".

"Провели некоторое время в палате интенсивной терапии — и встали на ноги. Нас выписали — и мы пошли. И мы не просто полностью выздоровеем, а, полны сил и энергии, жить будем долго и счастливо", — отметил политик.

При этом "пока положительные тенденции в экономике Украины не ощутимы для подавляющего большинства украинцев". "Но, как сказал кто-то из философов, иногда важнее не то, что случилось, а то, чего не случилось, чего удалось избежать", — добавил Порошенко.

"… сейчас уже есть основания говорить о восстановлении экономики. И есть возможность начинать переход от тактики выживания к стратегии развития", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Петр Порошенко говорил, что наша страна к 2019 году должна достичь годовой инфляции на уровне 5% благодаря продуманной монетарной политике, а также запустить кредитование, в том числе и через снижение учетной ставки Национального банка

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Порошенко, экономика, Украина
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