Порошенко об экономике Украины: мы были в реанимации и выжили

Сейчас уже есть основания говорить о восстановлении экономики, сказал президент.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, что, которая еще три года назад была на грани коллапса, начала восстанавливаться.

Об этом глава государства рассказал в Киеве на открытии пятого заседания Совета регионального развития, пишет Укринформ.

По его словам, если провести аналогию с медсферой, то ситуация в экономике выглядит примерно так — "мы, будучи уже на грани с потусторонним миром, попали в реанимацию и выжили".

"Провели некоторое время в палате интенсивной терапии — и встали на ноги. Нас выписали — и мы пошли. И мы не просто полностью выздоровеем, а, полны сил и энергии, жить будем долго и счастливо", — отметил политик.

При этом "пока положительные тенденции в экономике Украины не ощутимы для подавляющего большинства украинцев". "Но, как сказал кто-то из философов, иногда важнее не то, что случилось, а то, чего не случилось, чего удалось избежать", — добавил Порошенко.

"… сейчас уже есть основания говорить о восстановлении экономики. И есть возможность начинать переход от тактики выживания к стратегии развития", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Петр Порошенко говорил, что наша страна к 2019 году должна достичь годовой инфляции на уровне 5% благодаря продуманной монетарной политике, а также запустить кредитование, в том числе и через снижение учетной ставки Национального банка.