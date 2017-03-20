Не украли, не проели. Порошенко объяснил, куда ушли 15 млрд долларов кредитов МВФ

Президент Петр Порошенко заявил, что Международный валютный фонд отложил заседание Совета директоров по украинскому вопросу, но сегодня украинское руководство проведет переговоры с Фондом для скорейшего получения транша в 1 млрд долл.

Об этом глава государства сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

По словам главы государства, Украина убедила МВФ в необходимости пенсионной реформы без повышения пенсионного возраста.

При этом он напомнил, что все кредиты Фонда не проедаются, а направляются в золотовалютные резервы Украины для поддержки гривны и финансовой системы.

"Золотовалютные резервы таяли как снег весной, и на февраль 2015 года усохли практически до 5 млрд долларов. Сегодня они составляют 15,5 млрд. Именно туда в первую очередь пошли средства, полученные от Международного валютного фонда. Их не украла власть, их не проел народ, как кое-кто утверждает", — сказал Порошенко.

Напомним, на заседании Совета регионального развития Порошенко заявил, что торговая блокада в зоне АТО угрожает росту промышленности и курсу гривны.