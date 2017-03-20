Не украли, не проели. Порошенко объяснил, куда ушли 15 млрд долларов кредитов МВФ

Украина убедила МВФ в необходимости пенсионной реформы без повышения пенсионного возраста, говорит глава государства.
Президент Петр Порошенко заявил, что Международный валютный фонд отложил заседание Совета директоров по украинскому вопросу, но сегодня украинское руководство проведет переговоры с Фондом для скорейшего получения транша в 1 млрд долл.
Об этом глава государства сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.
По словам главы государства, Украина убедила МВФ в необходимости пенсионной реформы без повышения пенсионного возраста.
При этом он напомнил, что все кредиты Фонда не проедаются, а направляются в золотовалютные резервы Украины для поддержки гривны и финансовой системы.
"Золотовалютные резервы таяли как снег весной, и на февраль 2015 года усохли практически до 5 млрд долларов. Сегодня они составляют 15,5 млрд. Именно туда в первую очередь пошли средства, полученные от Международного валютного фонда. Их не украла власть, их не проел народ, как кое-кто утверждает", — сказал Порошенко.
Напомним, на заседании Совета регионального развития Порошенко заявил, что торговая блокада в зоне АТО угрожает росту промышленности и курсу гривны.