Гройсман утверждает, что в Украине начинается новый этап экономического роста

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине начинается новый этап экономического роста, а властям снова хотят помешать.

Об этом он рассказал в ходе заседания Кабмина, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что в стране пытаются создавать искусственные кризисы и барьеры.

"Как только начинаешь решать проблемы, сразу находятся желающие помешать… Потому что хотят в определенном смысле побороться за власть. А надо бороться за Украину", — отметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман говорил, что в 2016-м Кабмину удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики украинского государства. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.