Провал борьбы с коррупцией. Почему МВФ может свернуть кредитование Украины уже в ближайшее время

Начинать борьбу с коррупцией всегда нужно сверху, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Неудовлетворительная борьба с коррупцией в Украине может привести к тому, чтосвернет кредитование Киева в рамках программы EFF уже в ближайшее время.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Международные оценки уровня коррупции в Украине показывают, что этот уровень не снижается. Следовательно, борьба с коррупцией неэффективна. Опубликованные электронные декларации украинских депутатов и чиновников позволяют предполагать очень высокий уровень политической коррупции. А начинать борьбу с коррупцией всегда нужно сверху", — подчеркнул экономист.

"К реальным шагам по борьбе с коррупцией мы можем отнести проведение пока только подготовительных мер: введение электронного декларирования, создание специализированных органов по борьбе с коррупцией (Национального агентства по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной прокуратуры, Антикоррупционного бюро). Теперь эти органы либо должны показать свою эффективность, либо придется сделать вывод о полном провале борьбы с коррупцией в Украине", — говорит эксперт.

"Я предполагаю, что кредитование Украины со стороны МВФ в рамках действующей программы EFF (Механизма расширенного финансирования. — Ред.) может быть свернуто в ближайшее время", — резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, ранее экс-министр объяснил, почему Украина не сможет прожить без денег МВФ.

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