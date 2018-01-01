"Раскошелиться и заплатить": фискалы рассказали, как в Украине ограничат количество почтовых пересылок

Информацию озвучил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Почтовые пересылки Geektimes Украины планирут ввести в действие нормы об ограничении числа почтовых пересылок, которые граждане станы имеют право получать без уплаты налогов.

Соответствующее сообщение во вторник, 24 апреля, опубликовала пресс-служба ведомства.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотни разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления", – заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Как сказал он, данная схема имеет большие масштабы из-за нее государство теряет миллиарды гривен. При этом, по словам Продана, всерьез будет меняться и непосредственно механизм получения почтовых отправлений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ГФС назвали количество авто на "евробляхах" в Украине.

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