В ГФС очередной скандал из-за кадрового конкурса, Продан молчит — СМИ

12 октября 2017, 13:04

Василий Поезд "прославился" участием в ряде инцидентов с интернет-компаниями, которым налоговики выставляли претензии.

Мирослав Продан

Новым главой Департамента ГФС по организации борьбы с таможенными правонарушениями может оказаться бывший сотрудник Министерства доходов и сборов времен Януковича.

Об этом информирует "Деловая столица".

Как сообщает издание, фискальная служба на своем сайте объявила кадровый конкурс, который должен состояться 17 октября. Однако его победитель может быть выбран заранее — по данным СМИ, на должность планируют назначить Василия Поезда, ранее работавшего в налоговой службе под руководством Александра Клименко.

Поезд был известен своим участием в ряде инцидентов с интернет-компаниями, которым налоговики выставляли претензии. В частности, он принимал участие в блокировании работы крупнейшего интернет-магазина "Розетка" и сервиса электронных переводов Web Money, которым в те годы широко пользовались украинские фрилансеры.

"Миндоходов решило поставить сервис под жесткий контроль и провел в киевском офисе Web Money обыск такой драматической силы, что серверы компании рухнули, а деньги пользователей оказались заблокированы. Таким образом компании прозрачно намекнули, что, занимаясь даже электронными деньгами, интересы власти не стоит упускать из виду. А в комментарии Forbes Поезд открыто заявил: Web Money будет лишь пробой пера для министерства, и готовиться к "переговорам" стоит всем остальным оператором электронных валют", — отмечает издание.

При этом департамент, который якобы планирует возглавить Поезд, на самом деле подлежит реорганизации. Однако она будет проведена таким образом, чтобы Поезд в любом случае руководил отделом, даже если в конкурсе победит другой кандидат. Эту информацию СМИ сообщил источник в ГФС:

"Если Василий Петрович выигрывает, то его назначают руководителем нового департамента, который появится в структуре ГФС. А если вдруг победит какой-то другой кандидат, никому не подконтрольный, то его назначат руководить старым департаментом. И он, пару месяцев прошатавшись в статусе генерала без войска, просто будет уволен из-за фактического отсутствия в штатном расписании. Ну, а Поезд будет продолжать оставаться в статусе и.о. Кстати, чтобы никто лишний пролезть не смог, вторым номером в шорт-листе после Поезда идет его давний друг и соратник Сергей Недоренко".

При этом глава ведомства Мирослав Продан на своей странице в Facebook игнорирует комментарии пользователей по поводу разгорающегося скандала.

Продан в своем Facebook пока игнорирует комментарии пользователей по поводу разгорающегося скандала

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