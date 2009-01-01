Стокгольмский арбитраж, или Как "Газпром" поставили на место

Оппоненты "Газпрома" получат дополнительные аргументы для противодействия энергетическому оружию Кремля.

Пожалуй, главный из них: претензии "Газпрома" на выполнение украинской стороной принципа "бери или плати", заложенного в газовый контракт 2009 года, отклонены, снят запрет на реэкспорт российского газа. Если учитывать, что российская энергетическая монополия выдвигала украинской претензии размером в 35 миллиардов долларов плюс проценты (общая сумма превышала 40 миллиардов), можно сказать, что "Нафтогаз" избежал перехода под контроль Кремля. Очевидно, у украинской стороны был "план Б" на случай поражения, но его не пришлось пускать в ход. Какие финансовые преимущества получит Украина, можно будет понять после обнародования полного решения Стокгольма, ведь "Нафтогаз" подавал иск против "Газпрома" в вопросе транзита газа по украинской территории.

С правовой точки зрения "Нафтогаз" до последнего времени оставался, пожалуй, единственным на континенте клиентом "Газпрома", в отношении которого действовал принцип "бери или плати". Большинство аналогичных европейских компаний либо добились его отмены в Стокгольмском арбитраже, либо получили "милость" российского монополиста, связанную с конъюнктурой энергетического рынка. Решение в отношении "Нафтогаза" означает кардинальное изменение правил игры на рынке углеводородов Старого Света, где позиции российских газовиков и без того в последнее время становились все слабее. Полагаю, что теперь в здании на улице Наметкина и в Кремле всерьез задумаются о необходимости изменений в своей политике. В последний день мая сообщения из Стокгольма там предпочли не услышать.

Победа "Нафтогаза" имеет значение и с морально-психологической точки зрения, поскольку НАК во время президентства Виктора Януковича проиграл процесс в Стокгольмском арбитраже компании RUE, принадлежавшей Дмитрию Фирташу и ставленникам Владимира Путина. Но команда Андрея Коболева и Юрия Витренко продемонстрировала способность отстаивать государственные интересы. Оправдала себя и ставка "Нафтогаза" на реверсные поставки газа, лишившая "Газпром" дополнительных аргументов при рассмотрении вопроса в Стокгольме.

Позволю себе предположить, что решение арбитража будет иметь и общеевропейское значение, поскольку оно дает основания говорить, что нерыночные условия поставок энергоресурсов не будут восприниматься на континенте. Это вписывается в логику Энергетической хартии и Третьего энергопакета ЕС, против которых целеустремленно борется "Газпром". Его оппоненты получат дополнительные аргументы для противодействия энергетическому оружию Кремля, а союзники будут вынуждены поумерить пыл.

В цивилизованном государстве решение Стокгольмского арбитража имело бы и политические последствия для Юлии Тимошенко, отчаянно защищающей положения газового контракта, подписание которого она освятила вместе с Владимиром Путиным. Напомню, что именно тогдашний премьер настаивала (и продолжает настаивать) на незыблемости этого документа. Сомневаюсь, что Юлия Владимировна бросится на информационные баррикады для заочной борьбы с решением арбитража, скорее, она попытается нивелировать резонанс и негативное для себя звучание вердикта.

Перед украинским обществом стоит еще одна задача: осознать, что подобные решения не приведут к полной потере влияния российской энергетической монополии, но могут помочь Украине в борьбе за энергетическую независимость и суверенитет. Это противостояние не завершилось в последний день весны 2017 года, оно будет продолжаться, поскольку ставки в этой борьбе очень высоки. Но Украине необходимо учиться побеждать и осознавать цену собственных побед.

Евгений Магда