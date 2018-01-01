Трамп поставил условие ЕС для отмены пошлин на сталь и алюминий

Дональд Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

Президент США поставил условие ЕС Reuters

Если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров, президент США Дональд Трамп заявил о готовности отказаться от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши. Большой дефицит. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо!", — написал президент США в Twitter.

Напомним, 8 марта Трамп ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США — Канады и Мексики.