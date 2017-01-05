У Лукашенко решили повысить тарифы на транзит российской нефти

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Александр Лукашенко Reuters

Беларусь приняла решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам , расположенным на территории страны.

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на национальный правовой интернет-портал республики.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава, Унеча (Высокое) — Броды. Также нововведения затронут маршруты Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" и Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан".

Кроме того, согласно постановлению, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будут повышены на участках по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ", Речица — Адамова Застава, Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" и Речица — Броды.

В постановлении уточняется, что новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна и Россия уже несколько месяцев не могут договориться о цене на газ, в связи с чем последняя снизила ей поставки нефти.