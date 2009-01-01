Ударят рублем. В "армии" ЛДНР хотят снизить уровень дезертирства и поднять настроение боевикам

"Пятнадцатитысячникам" могут поднять жалование на треть.

Боевики ДНР, иллюстрация vk.com/strelkov_info

Оккупационное командование наконец-то обратило внимание наи нерегулярную ее выплату.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в армии ЛДНР хотят укрепить воинскую дисциплину и улучшить комплектование личным составом частей и подразделений, чтобы снизить высокий уровень дезертирства в "армейских корпусах" на Донбассе, а также поднять морально-психологическое состояние.

В Генштабе ВС РФ рассматривают вопрос повышения в 1-м АК ДНР и 2-м АК ЛНР денежного довольствия рядового состава до 19 тыс. руб. (около 7800 грн), для сержантского — до 27 тыс. руб (около 11 тыс. грн), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что командиры довели "морпеха" ДНР до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты". Боевик погиб сам и еще три сослуживца были ранены при взрыве гранаты.