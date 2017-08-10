Боевики жалуются на службу: домой не пускают, зарплата маленькая

На оккупированной части Донбасса среди личного состава 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ наблюдается дальнейшее ухудшение морально-психологического состояния и снижение мотивации к продолжению военной службы.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как отметили в ГУР это обусловлено несколькими причинами:

— большой разницей в денежном обеспечении. Кадровые российские военнослужащие получают от 50 до 80 тысяч рублей, а т.н. "ополченцы" (военнослужащие из числа местного населения) — от 10 до 15 тыс. рублей;

— переводом значительного количества военнослужащих 1, 2 "АК" на казарменное положение и ограничения их по посещению семей;

— принуждением со стороны российских кураторов выполнять провокационные обстрелы зданий местного населения в районах расположения подразделений;

— неудовлетворительными условиями проживания и обеспечения личного состава;

— неудовлетворительным уровнем медицинского обслуживания;

— сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районах расположения подразделений российских оккупационных войск.

Ранее "Главред" сообщал, что "мотострелков" ЛНР лишили зарплаты из-за дезертира.

фото: dn.depo.ua