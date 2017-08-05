Командиры довели "морпеха" ДНР до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты"

Пренебрежительное отношение и издевательства командиров подразделений российских оккупационных войск к подчиненному личному составу приводят к проявлениям истерии и немотивированной агрессии во взаимоотношениях между военнослужащими.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 3 августа военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го "армейского корпуса" ДНР, пребывая в стрессовом состоянии, после доведения решения командира о наказании путем лишения денежного вознаграждения, взорвал гранату РГД-5 в расположении подразделения.

Он сам погиб и еще трое военнослужащих были ранены. Командование полка пытается скрыть этот инцидент, выдавая его за "неосторожное обращение с боеприпасами".

Ранее "Главред" сообщал, что "мотострелков" ЛНР лишили зарплаты из-за дезертира.