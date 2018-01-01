Угрозы "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом" являются политической игрой — Зеркаль

"Газпром" должен выполнять условия контрактов, несмотря на участие в арбитраже.

”Газпром” грозит расторгнуть контракты с ”Нафтогазом” Reuters

Российская компания "Газпром" прибегает к политической игре, заявляя о намерении в судебном порядке расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража, или это политическая игра? На мой взгляд - это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают до арбитража проведение переговорной процедуры. В одном случае — 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом случае — 30 дней ", — заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

Она добавила, что "Газпром" должен выполнять условия контрактов, несмотря на участие в арбитраже.

"Для чего это делалось, мы все прекрасно понимаем, что они не могли пропустить это мимо себя как решение, которое их не устраивает", — подчеркнула она.

По ее словам, штрафные санкции за невыполнение решения арбитража будут увеличиваться.

Кроме этого, Зеркаль считает, что позиция "Газпрома" после выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта, изменится.

"Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжено после выборов", — сказала Зеркаль.

Она пояснила, что российской стороне "нужно решать вопрос транзита (газа) и действительно обеспечивать свою надежность как поставщика (газа) в Европу".

Вместе с тем, Зеркаль отметила, что запугивание "Газпромом" стран Европейского Союза тем, что Украина "будет взимать этот штраф (по решению Стокгольмского арбитража, российский монополист должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл., — ред.) путем изъятия газа из трубы" не сработали.

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

В свою очередь, в "Нафтогазе" рассматривают возможность инициировать еще одно судебное разбирательство против "Газпрома" из-за заниженной ставки на транзит.