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Украина начала поиск зарубежных активов "Газпрома"

Сегодня, 09:39

"Нафтогаз" уже работает с юридическими компаниями-агентами.

Газпром
Украина ищет активы "Газпрома" за рубежом ТАСС
Дипломатические миссии Украины за рубежом получили задание провести основательный анализ активов российского "Газпрома", заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать — где, что есть у "Газпрома", — подчеркнула Зеркаль.

"Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", — добавила она в эфире "5 канала".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала арест активов российской компании "Газпром" за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины.
Теги:  
Газпром. Нафтогаз, Елена Зеркаль
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