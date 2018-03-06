"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа

В российской компании "Газпром" заявили о подаче апелляции на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Он добавил, что по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, "Газпром" направил в НАК "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — заявил Медведев.

В самом "Нафтогазе" подчеркнули, что апелляция может подаваться только по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

"У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром", по-прежнему, должен "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, на которые начисляется около 0,5 млн долларов процентов ежедневно", — уточнили в "Нафтогазе".

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

В свою очередь, в "Нафтогазе" рассматривают возможность инициировать еще одно судебное разбирательство против "Газпрома" из-за заниженной ставки на транзит.