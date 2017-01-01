Украина отменила санкции против российского сырьевого гиганта

"Южтранс" является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России.

Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 года опубликован на сайте министерства. Санкции, запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией, были сняты так же 29 декабря, пишет УНИАН

С тоит отметить, что 30 октября 2017 года приняло решения о введении внешнеэкономических санкций в отношении 18 российских компаний, среди которых — "Южтранс". Соответствующие приказы министерства вступили в силу 9 декабря 2017 года. Ранее правоохранительные органы Украины подозревали "Южтранс" в вывозе угля с оккупированных территорий Донбасса.

Как известно, ООО "Южтранс" входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское). "Южтранс" является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине (уголь АМ, АО и другой).

Напомним, ранее в России официально признали воровство украинского угля на Донбассе.