В России официально признали воровство украинского угля на Донбассе

Таможенные органы РФ официально признают завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе.

Соответствующая статистика обнародована на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, в ней указано, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью 3,14 млн долл., в январе-мае — 236,568 тыс. тонн стоимостью 13,044 млн долл.

По состоянию на май все украинские шахты, добывающие антрацит, находились в оккупированных районах Донбасса и под контролем боевиков. На контролируемых властями Украины территориях этот вид топлива сейчас не добывается. По информации Минэнергоугля Украины, за согласованием лицензий на экспорт антрацита в 2017 году в ведомство никто не обращался.

В статистических данных Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ также указано, что в мае 2017 года из Ростовской области РФ в Украину было экспортировано 24,408 тыс. тонн антрацита стоимостью 2,146 млн долл, в январе-мае — 236,296 тыс. тонн антрацита стоимостью 16,293 долл.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда Украина сможет отказаться от антрацита.