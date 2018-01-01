Украине грозит попадание в черный список Евросоюза

Киеву грозит признание страной-оффшором.

УНИАН

Евросоюз может включить Украину в свой черный список стран-офшоров, если Киев не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения MLI (Multilateral Instrument, международная конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов).

В конце прошлого года министерства финансов стран, входящих в ЕС, составили два списка - в черный список вошли 17 стран, которые отказываются сотрудничасть с Евросоюзом по вопросам налоговой отчетности, и серый список из 47 государств, которые не подчиняются стандартам ЕС на своей территории.

Как сообщили в украинском Минфине, в настоящее время от президента Украины ждут предоставления полномочий министру финансов на подписание MLI, после этого соглашение должен ратифицировать парламент. Подписание документа позволит одновременно внести изменения во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте регулятора.

В настоящий момент MLI подписана 80 странами, Украина должна ратифицировать соглашение до 2018 года.

Ранее стало известно, сколько Украина до конца года заплатить по госдолгу.

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