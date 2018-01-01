В МВФ назвали условия для переговоров о новом транше для Украины

Не определена дата визита оценочной миссии МВФ в Украину.
Он отметил, что еще не определена дата визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша, сообщает "Укринформ".
Райс уточнил, что дискуссия с властями Украины "является постоянной". Он также напомнил, что недавно группа экспертов МВФ была в Киеве, где обсуждала "технические вопросы" в контексте программы реформ.
"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", — подчеркнул он.
Представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществления шагов "в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях".
"Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", — резюмировал Райс.
Напомним, ранее в МВФ назвал требование, без выполнения которого Украина транша не получит.