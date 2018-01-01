В МВФ назвали условия для переговоров о новом транше для Украины

Не определена дата визита оценочной миссии МВФ в Украину.

В МВФ рассказали о диалоге с Украиной blog.liga.net

В рамках программы расширенного финансирования EFF Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с Украиной, но пока не готов назвать дату очередного транша, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Он отметил, что еще не определена дата визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша, сообщает "Укринформ".

Райс уточнил, что дискуссия с властями Украины "является постоянной". Он также напомнил, что недавно группа экспертов МВФ была в Киеве, где обсуждала "технические вопросы" в контексте программы реформ.

"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об антикоррупционном суде", — подчеркнул он.

Представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществления шагов "в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях".

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", — резюмировал Райс.

Напомним, ранее в МВФ назвал требование, без выполнения которого Украина транша не получит.