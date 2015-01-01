Все — в безнал: зачем украинцам ограничили расчеты наличными?

Эксперты рассказали, к чему приведет ограничение суммы расчетов наличными.

УНИАН

Украинцам ограничили расчеты наличными. С 4 января предельная сумма для физических лиц составит 50 тысяч гривен.

"Физические лица будут иметь право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте)", — говорится в сообщении Национального банка Украины.

В НБУ убеждены, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не доставит неудобств украинцам и не затронет ежедневные покупки. По мнению Нацбанка, это будет касаться только крупных покупок: недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т.д.

При этом НБУ ссылается на опыт некоторых стран — Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Италии, которые также установили граничные суммы расчетов наличными.

Однако не все опрошенные "Главредом" экономисты считают осуществленный шаг полезным. Напротив, некоторые из них прямо говорят, что в результате таких действий НБУ могут усугубиться старые проблемы и возникнуть новые, что вряд ли пойдет на пользу слабой украинской экономике и явно не облегчит жизнь украинцам.

Андрей Новак Главред Андрей Новак:

Ограничение НБУ наличных расчетов до 50 тысяч гривен, в принципе, является правильным шагом, направленным на уменьшение доли наличного оборота в экономической системе и, соответственно, увеличение безналичного оборота. Это дает больше возможностей для ведения учета финансовых операций и улучшает их налогообложение. Ведь значительная часть "теневой" экономики как раз и существует в наличном обороте, который, во-первых, не учитывается, а, во-вторых, не облагается налогами.

Однако такого шага, как просто уменьшение суммы, недостаточно. Помимо НБУ, в этом направлении должна работать и Государственная фискальная служба. Прежде всего — с торговыми организациями, которые научились различными путями обходить норму, ранее составлявшую 150 тысяч гривен, разделяя товар на части, элементы или периоды оплаты для тех клиентов, для которых важна именно наличная форма оплаты. Так что уменьшение суммы — это хорошо, но этого недостаточно, чтобы вообще избежать наличной формы. По электронным декларациям мы увидели, что наша политическая верхушка хранит огромную долю своих активов именно наличными.

Потенциально НБУ сделал правильный шаг, в правильном направлении. В цивилизованных странах наличный оборот сведен до минимума — наличными расплачиваются только в отдаленных магазинчиках и за товары широкого потребления. Все остальное оплачивается безналом.

Этот шаг создает не риски, а временные трудности для тех, кто привык осуществлять оплату только наличными. Можно прогнозировать некоторые сложности на рынке бэушных автомобилей, которые, как правило, требуют сумм более 50 тысяч гривен. Однако на этом рынке есть другая проблема — как правило, оплата производится в иностранной валюте в наличной форме физическими лицами. Здесь есть работа именно для Государственной фискальной службы — навести элементарную финансовую дисциплину. Также на рынке недвижимости оплата осуществляется наличными в иностранной валюте. Это не секрет.

Что касается установленного предела — 50 тысяч гривен… Еще когда ввели ограничение в размере 150 тысяч гривен, я сразу сказал, что это слишком большая сумма, которая не будет выполнять ту задачу, ради которой вводится данное ограничение, и что следовало бы ввести сумму размером 50 тысяч гривен. Такая сумма, как правило, касается следующих товаров: одежды, обуви, некоторой бытовой техники. Все, что касается новых и б/у автомобилей, недвижимости, земельных участков, — все это можно было вписывать в существовавшие ранее 150 тысяч гривен. То есть это ограничение не выполняло свои функции. А такая сумма, как 50 тысяч гривен, больше соответствует той цели, ради которой устанавливаются подобные ограничения.

Владимир Лановой Главред Владимир Лановой:

Совершенно очевидно, и об этом можно прямо говорить: это ограничение вводится для того, чтобы вернуть деньги в банки, задержать остаток средств на банковских счетах. Ведь сейчас массово продолжается снятие денег с банковских счетов, в результате чего банки обескровливаются. А когда у банков нет денег, они начинают "лопаться".

Кроме того, в результате такого шага банки будут получать некоторые доходы посредством предоставления услуг по увеличению платежей. Сейчас, как известно, банки убыточны, а объемы их услуг сократились на 30-40% в 2016 году. И затраты ничем не могут быть покрыты. Думаю, что это первая причина.

Вторая причина. Не исключаю, что будет высокий уровень инфляции, в первую очередь, из-за операций с облигациями. Их больше, чем тот объем, который планировался в бюджете — там их было на 170 миллиардов гривен, а тут их еще почти столько же напечатали. А поскольку облигации уже напечатаны, будет очень серьезный выброс, их будут пытаться продать. А поскольку они в переизбытке, то облигации будут идти за полцены, некоторые банки будут на них спекулировать. Однако это очень серьезное увеличение средств для расчетов. В целом, денежный оборот увеличится за счет этого, а в результате и инфляция будет другой — динамичной, большой. Поэтому ограничение покупок, в принципе, будет торможением движения денег.

В ожидании инфляции люди, как правило, больше покупают товары, в том числе дорогие: телевизоры, телефоны, холодильники и т.д. А тут будет ограничение суммы расчета наличными. Например, это будет ощутимо при покупке автомобиля. Так пытаются сдержать оборот денег, платежный потенциал денег, а, значит, немножко сбавить темпы инфляции.

К сожалению, параллельно будет происходить такой отрицательный процесс, как падение ВВП. Потому что ограничение покупательной способности приведет к уменьшению объемов продаж, а это будет значить и ограничение торговых услуг, сокращение производства, объемов закупок. Все это будет вести к торможению динамики ВВП — будут нулевые или даже отрицательные результаты. Если дальше двигаться по пути ограничения платежных возможностей и платежного потенциала общества, это приведет к падению ВВП.

Будут и другие отрицательные последствия таких ограничений. В частности, речь идет об ограничении прав человека и т.д.

В каких пределах сумма ограничения расчета наличными была бы разумной? Если бы она была нулевой. Не так нужно уменьшать наплыв платежных средств. Со стороны нашего правительства прозвучала фраза о том, что будет монетизация, то есть выкуп Нацбанком облигаций. В итоге, потенциал лишних денег появится в другом месте. Они хотят на уровне массового потребителя ограничить денежную массу, которая будет брошена в магазины. Эта мера мало даст, потому что бо́льшая часть людей в Украине покупает более дешевые товары, чем 50 тысяч гривен. Почти никто такие деньги не тратит.

Эта мера — не нова. При Азарове тоже вводились ограничение суммы расчета наличными. Так что сейчас просто идет повторение старого опыта.

Олег Соскин Главред Олег Соскин:

Это решение не ново: и история знает такие примеры, и в современном мире это делают — и подобные шаги всегда заканчиваются плохо.

В Украине приблизительно 60% экономики составляет так называемая "неформальная" (или "теневая") экономика. В украинской банковской системе работать невозможно, потому что все обложено налогами, запретительными мерами, разного рода ограничениями. В такой системе малому бизнесу работать практически невозможно.

"Неформальная" экономика преимущественно работает в наличке. До сих пор существовало ограничение на расчеты наличными — 150 тысяч гривен. Когда еще эта мера принималась, много говорилось о том, как это хорошо, как перспективно. А после этого гривна падала и падала, и сегодня она уже 28 гривен за доллар — мы наблюдаем ее существенную девальвацию и ослабление. "Теневая" экономика работает, и ей тоже нужны оборотные средства. Если это не безнал, значит, — наличные. Гривна была доступна в наличном обращении, а в "теневой" экономике она присутствовала в размере порядка 40%. Поскольку теперь гривна в больши́х суммах наличными станет недоступна, а свято место в рыночных отношениях пусто не бывает, ее заменит другой эквивалент: это — доллар и евро. Именно они однозначно заменят гривну.

Кроме того, сама по себе гривна нестабильна. Тем более, фактически произошло огосударствление банковской системы в Украине: "Приватбанк", "Эксимбанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк" — около 80% банковской системы Украины уже принадлежит государству. Это уже не рыночные отношения, не капитализм. В стране, где две трети "теневой экономики" (которая враждебно относится к госсектору), и где более 70% банковской денежной системы принадлежит государству, гривну точно заменит другая валюта. А заменят ее наличный доллар и евро, а также золото.

Получим следующий результат: гривна на счетах как ходила, так и будет ходить между разными субъектами. Но увеличится доля наличного оборота валюты, то есть вся эта часть гривны будет заменена иностранной конвертируемой валютой. Затем, естественно, с ней начнут бороться, как в Венесуэле, Беларуси и Казахстане. Как только с наличной валютой начнут бороться — она исчезнет из обращения. В результате появится огромный "теневой" рынок валюты. А дальше люди, способные к предпринимательской деятельности (их в нашем обществе и так немного, где-то 20%), просто прекратят ею заниматься. Естественно, начнется отток предприимчивых людей из Украины — с гривной же работать невозможно, потому что она нестабильна и будет обесцениваться.

Все это ведет к созданию государственной денежной монополии, а затем — государственной валютной монополии.

Что будет дальше? Известно. Можно посмотреть на Беларусь, а можно почитать экономическую историю Советского Союза. А в условиях нынешней экономики (электронных денег, глобального финансового рынка и так далее) заниматься такими глупыми советскими мерами — что-то искусственно ограничивать — нет смысла.

К тому же, как можно ограничить возможность человека распоряжаться собственными деньгами? Как я хочу — в наличной форме или безналичной, так и буду распоряжаться. И не нужно нам приводить примеры (как это делается) Испании, Португалии, Греции. Все это — страны-лузеры, неудачники. Правительство этих стран довело их до финансово-экономического краха. Поэтому приводить их в пример просто смешно.

Говорить, что такой шаг поспособствует прозрачности и борьбе с коррупцией, тоже не стоит, поскольку, наоборот, этот шаг усугубит проблемы. Просто будут брать в валюте, будут больше риски.

Не стоит надеяться, что это приведет к улучшению расчетов, потому что под гривной не останется "подушки". Ее и так нет, поскольку не растет ни ВВП, ни экспорт, поскольку не улучшаются экономические показатели. По сути, под гривной уже нет никакого материально-вещественного фундамента. Был только доллар, но теперь и доллар, и евро уйдут. Будет девальвация, потом — инфляция. Доиграются, что доллар будет не только 30 гривен, но и 40. Так что, в целом, этот шаг НБУ ведет к девальвации гривны.

Что касается самой суммы ограничения размером 50 тысяч гривен, то, я считаю, что такой границы вообще не должно существовать. Если есть стабильная денежная система, если есть условия для предпринимательства, если у людей нет повода бояться, что что-то случится с их денежной единицей, то они сами будут использовать безналичный расчет. А если в стране идет преследование бизнесменов и предпринимателей, увеличиваются налоги, ужесточаются фискально-административные методы, то, конечно, это рассматривается как карательно-полицейский акт. Не должно быть никаких ограничений. Это деньги человека, и он сам вправе решать, как ими распорядиться, в какой форме. Это — его частная собственность, а, согласно Конституции, никто не имеет права ограничивать его в использовании его же частной собственности. Деньги — это частная собственность: хочу наличными рассчитываюсь, хочу — безналом.

В нашей стране, а еще в условиях "государства — стационарного бандита", понятно, что все это делается в интересах правящего корпоративного клана, чтобы контролировать деньги народа. Но еще никому это не удалось сделать, даже Коммунистической партии. Эта попытка была одной из причин развала Советского Союза. Если наши власти хотят разорить Украину, то пусть и дальше действуют в этом направлении. Ведь в результате таких действий произойдет отток капитала, люди будут уезжать, вывозить деньги. Власть начнет еще больше "закручивать гайки", люди еще быстрее будут уходить "в тень", выезжать за границу и вывозить деньги. В итоге, ситуация еще больше ухудшится.

Пусть на примере Венесуэлы посмотрят, что получится. Сейчас и Индия пошла по дурному варианту: в рамках борьбы с коррупцией решила изъять из обращения купюры в тысячу рупий, а в результате за один день в Индии было скуплено четыре тонны золота. Можно просто посмотреть, что происходит в других странах: Турция, Китай, Индия, Венесуэла — всюду "закручивают гайки". Умные же, наоборот, "раскручивают": например, Польша и Венгрия уменьшают налог на прибыль, делает все либеральнее Словакия, Чехия. А у нас ненормальные в условиях финансово-экономического падения, наоборот, ужесточают правила.

Надежда Майная