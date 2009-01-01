За минувшие выходные АЗС в Украине резко подняли цены на топливо

Отмечается также подорожание бензинов и ДТ в регионах.

В Украине резко подняли цены на топливо sevdon.net

В Украине за минувшие выходные в период с 28 по 29 января стоимость бензинов и дизельного топлива в рознице выросла на 10 коп/л — 1,0 грн/л.

Об этом идет речь в сообщении консалтинговой компании UPECO.

Сообщается, что на 50 коп/л стоимость бензина и дизельного топлива выросла на АЗС, которая входит в пул ГК "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие). В последнее время заправки ГК начали отходить от разного ценообразования опять к унифицированным ценам.

Кроме того, бензин и ДТ на 20-40 коп/л подорожали на заправках "БРСМ-Нафта". На 50 коп/л цену повысили в Sun Oil.

Отмечается также подорожание бензинов и ДТ в регионах. Так, на АЗС "Надежда" и "Автотранс" топливо подорожало на 19-20 коп/л. Кроме того, цена топлива росла на АЗС ZOG, "Катрал ЮГ", "Укр Петроль", "РУР Групп".

Таким образом по состоянию на 30 января, средняя розничная стоимость топлива в Украине увеличилась на 13-21 коп/л до следующих отметок: А-92 — 23,34 грн/л, А-95 — 24,11 грн/л, А-95 "Премиум" — 25,25 грн/л, ДТ — 21,72 грн/л.

Напомним, ранее стали известны цены на бензин и дизель в 2017 году.

Фото: nefterynok.info.