Битва оркестров: музыканты, выступавшие с Олегом Скрипкой, устроят в Киеве битву с белорусами

Музыканты двух культовых коллективов готовятся к масштабному бою.

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов НАОНИ, готовится к творческой схватке.

Музыканты, выступавшие на одной сцене с Олегом Скрипкой и группой Onuka, во главе с культовым дирижером Виктором Гуцалом вызовут на дуэль своих коллег — Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича.

"Это будет битва не на жизнь, а на смерть", — интригуют музыканты. На такую схватку коллектив согласился ради масштабного шоу "Битва оркестров", которое состоится во Дворце "Украина" 25 марта.

Информацию о соперниках НАОНИ, организаторы до последнего держали в тайне. Но чем ближе проект, тем больше накаляются страсти.

Национальный оркестр им. Жиновича существует с 1928 года и на своей родине является настоящей гордостью. Коллектив выступал вместе с "Песнярами", Владимиром Мулявиным. Так что нашему оркестру придется несладко в этой борьбе.

В музыкальном шоу планируется около тридцати номеров. Каждый оркестр сыграет все самое лучшее, что у него есть: авторские произведения, национальные и мировые хиты из репертуара Pink Floyd, Metallica, Scorpions... Всего на сцене будет присутствовать около сотни музыкантов и еще больше инструментов, каждый из которых застрахован на круглую сумму.

"Мы еще никогда не играли вместе с белорусами, но хорошо знаем этот оркестр. Они — очень колоритные музыканты, играют даже на рогах, — рассказал дирижер НАОНИ Олег Кунтий. — Сражаться придется с оркестром национального уровня с большой историей. У ребят электронные инструменты, свои солисты-вокалисты, у нас в штате этого нет. Конечно, мы переживаем, но все равно надеемся победить, однако при этом никогда не ставим себя выше конкурента, потому что серьезно к этому относимся".

Также руководитель признался, что накануне шоу музыканты каждый день репетируют в общей сложности по девять часов: четыре часа с оркестром, а потом еще минимум пять часов индивидуально дома. А вот с волнением перед концертом не борются. "Если артист перед выходом на сцену не переживает, значит, у него не все в порядке с головой, — считает Кунтий. — Сколько бы раз на сцену ни выходил, всегда волнуешься. Главное – не сбиться. Хочется отдаться полностью, чтобы оркестр понравился зрителям. Для меня это немного легче, потому что это коллективная игра. Волнение распределяется на всех и на сцене перевоплощается в адреналин. Еще больше хочется играть".

Напомним, что не так давно НАОНИ устроил необычный флешмоб в столичной подземке, где сыграл на косах эпохи Тараса Шевченко, а потом выступил на импровизированном концерте Ансамбля танца им. П. Вирского.