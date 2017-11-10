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"Готовит встречу Путина в аду". В Сети жестко отреагировали на смерть Задорнова

Сегодня, 13:35

Юмориста похоронят рядом с его родителями в Латвии.

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Российского сатирика Михаила Задорнова, который умер на 70-м году жизни, похоронят в Латвии.

Юмориста похоронят рядом с его родителями сообщает телеграм-канал Mash, пишет Апостроф.

"Последняя воля Михаила Задорнова. Этот список он составил незадолго до смерти.

1. Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге.

2. Быть похороненным в одной могиле с отцом.

3. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом", — говорится в сообщении.

Источники канала также сообщают, что сатирик несколько дней был без сознания.

Между тем, пользователи Сети прокомментировали смерть сатирика.

В своих выступлениях сатирик неоднократно негативно высказывался об Украине, а также о тупых американцах, поэтому реакция сети на его кончину оказалось довольно неоднозначной.

 

 

 

Блогер Екатерина Золотарева вспомнила высказывание сатирика о том, что Boeing-777, сбитый на Донбассе, "упал потому, что был тяжелее воздуха". Также она подчеркнула, что Задорнов, всю жизнь ненавидящий запад, лечился именно там.

"Это тот, который всю жизнь шутил над "тупыми американцами" и прививал русским поверхностную брезгливость от всех западных ценностей. Тот, что юморил над смертями убитых русскими сотен гражданских людей с крошечными детьми. Помните же про "самолёт упал, потому что был тяжелее воздуха"? Это о них, о сбитом его хозяевами "Боинге", — написала она.

Фразу о сбитом самолете припомнили и другие пользователи сети. 

 

Журналист Аркадий Бабченко отметил, что Задорнов "внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо". 

 

 

 

 

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Задорнов, смерть, писатель
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