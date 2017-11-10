"Готовит встречу Путина в аду". В Сети жестко отреагировали на смерть Задорнова

Юмориста похоронят рядом с его родителями в Латвии.
Российского сатирика Михаила Задорнова, который умер на 70-м году жизни, похоронят в Латвии.
Юмориста похоронят рядом с его родителями сообщает телеграм-канал Mash, пишет Апостроф.
"Последняя воля Михаила Задорнова. Этот список он составил незадолго до смерти.
1. Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге.
2. Быть похороненным в одной могиле с отцом.
3. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом", — говорится в сообщении.
Источники канала также сообщают, что сатирик несколько дней был без сознания.
Между тем, пользователи Сети прокомментировали смерть сатирика.
В своих выступлениях сатирик неоднократно негативно высказывался об Украине, а также о тупых американцах, поэтому реакция сети на его кончину оказалось довольно неоднозначной.
Задорнов отправился веселить Чуркина и хор Александрова и прочих ихтамнетов в Ад, а также готовить встречу Путина.#задорнов #труп #путин #ПутинТруп #mh17 #РашкаПовиннаСконати #Русня #крым #оккупация #тяжелееВоздуха— Наст Безнаказанности (@beznakazannost) 10 листопада 2017 р.
Блогер Екатерина Золотарева вспомнила высказывание сатирика о том, что Boeing-777, сбитый на Донбассе, "упал потому, что был тяжелее воздуха". Также она подчеркнула, что Задорнов, всю жизнь ненавидящий запад, лечился именно там.
"Это тот, который всю жизнь шутил над "тупыми американцами" и прививал русским поверхностную брезгливость от всех западных ценностей. Тот, что юморил над смертями убитых русскими сотен гражданских людей с крошечными детьми. Помните же про "самолёт упал, потому что был тяжелее воздуха"? Это о них, о сбитом его хозяевами "Боинге", — написала она.
Фразу о сбитом самолете припомнили и другие пользователи сети.
Задорнов сейчас рассказывает хору Александрова что их самолёт был тяжелее воздуха.— Шымановски (@Shymanovskiy) 10 листопада 2017 р.
Журналист Аркадий Бабченко отметил, что Задорнов "внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо".
Памяти Задорнова.#задорнов pic.twitter.com/wwHp9wdTp7— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 10 листопада 2017 р.
#шотамулохов— Igor Zhygulin (@igoor_giv) 10 листопада 2017 р.
У пеклі сьогодні лекція на тему: "Самольоти падают, потому что оні тяжелєє воздуха"#россия #рф #задорнов #MH17 pic.twitter.com/kay3umYVef
Не розумію чому русня кіпішує від жартів про дохлого #Задорнов ?— MUST WIN (@mustwin_MW) 10 листопада 2017 р.
Як людина - він був гівном, жарти його - були таким самим гівном, І коли він "гуморив" про збитий малайзійський Боїнг - русня заливалася від сміху. Тепер наша черга https://t.co/IykyGiU8ic