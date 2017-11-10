"Готовит встречу Путина в аду". В Сети жестко отреагировали на смерть Задорнова

Российского сатирика Михаила Задорнова, который умер на 70-м году жизни, похоронят в Латвии.

Юмориста похоронят рядом с его родителями сообщает телеграм-канал Mash, пишет Апостроф.

"Последняя воля Михаила Задорнова. Этот список он составил незадолго до смерти.

1. Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге.

2. Быть похороненным в одной могиле с отцом.

3. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом", — говорится в сообщении.

Источники канала также сообщают, что сатирик несколько дней был без сознания.

Между тем, пользователи Сети прокомментировали смерть сатирика.

В своих выступлениях сатирик неоднократно негативно высказывался об Украине, а также о тупых американцах, поэтому реакция сети на его кончину оказалось довольно неоднозначной.

Блогер Екатерина Золотарева вспомнила высказывание сатирика о том, что Boeing-777, сбитый на Донбассе, "упал потому, что был тяжелее воздуха". Также она подчеркнула, что Задорнов, всю жизнь ненавидящий запад, лечился именно там.

"Это тот, который всю жизнь шутил над "тупыми американцами" и прививал русским поверхностную брезгливость от всех западных ценностей. Тот, что юморил над смертями убитых русскими сотен гражданских людей с крошечными детьми. Помните же про "самолёт упал, потому что был тяжелее воздуха"? Это о них, о сбитом его хозяевами "Боинге", — написала она.

Фразу о сбитом самолете припомнили и другие пользователи сети.

Задорнов сейчас рассказывает хору Александрова что их самолёт был тяжелее воздуха. — Шымановски (@Shymanovskiy) 10 листопада 2017 р.

Журналист Аркадий Бабченко отметил, что Задорнов "внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо".