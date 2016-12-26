Кончаловский о России: огромная часть страны живет в устарелой системе ценностей

В РФ бизнес и свобода большинству людей не нужны, считает режиссер.

Андрей Кончаловский Скриншот видео с youtube.com

Известный российский кинорежиссерзаявил, что огромная часть РФ живет в архаической (устарелой — ред.) системе ценностей.

Об этом он рассказал в интервью изданию Медуза.

В то же время собеседник считает, что в стране "язычество переплетено с коммунизмом, а коммунизм — с православием".

"И любое правительство в России, в том числе нынешнее, — это правительство социально ориентированного государства… ", — сказал режиссер.

По его словам, "оно чувствует себя обязанным кормить людей, которые не хотят много работать и зарабатывать, а вполне довольствуются малым". "Сложно заставить людей вопреки их воле заниматься бизнесом", — отметил Кончаловский.

"Дело не в том, что кто-то не дает, а в том, что не надо это русскому человеку. И бизнес, и свобода эта пресловутая большинству не нужны. Было бы надо, взяли бы как миленькие. Свободу же не дают, свободу берут!", — добавил он.

Ранее Андрей Кончаловский выразил мнение, что Российская Федерация пыталась войти в европейский ареал, но страны Запада отвергли государство и его президента — Владимира Путина.