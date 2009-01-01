Музыкальный рекорд. Владимир Дорош выпустил сразу шесть альбомов

Рекордсмен объявил о старте всеукраинского тура.

На прошлой неделе был зафиксирован музыкальный рекорд в категории "Наибольшее количество альбомов, выпущенных одновременно".

Заслуженый Артист Украины Владимир Дорош выпустил 6 альбомов, 5 из них впервые: "Калина","Новий День", "В Городе Моём", "Канадiйський", "Місія Любов", изданных крупнейшей рекординговой компанией Украины "MOON RECORDS".

"Такого до этого в Украине не делал никто. Максимум, что могут выпускать артисты, это 1-2 альбома за год, и результат Владимира вызывает глубокое уважение", отметил представитель Книги Рекордов Украины Игорь Пидчибий.

Председатель Наблюдательного Совета Национального проекта "Книга рекордов Украины" Олега Иваненко также добавил: "Все, что пронизано духом Украины, что может прославить нашу страну далеко за ее границами, не останетеся без нашего внимания. Мне импонирует глубочайший смысл содержания текстов в сочетании с высококлассным саундом и это именно та музыка, которую я считаю настоящей".

В свою очередь, генеральный директор "MOON RECORDS" Татьяна Корчемаха выразила мнение, что это только начало их творческого партнерства с Владимиром, а также, отметила высочайший профессиональный уровень исполнителя и его команды.

Специально к релизу пластинок состоялась премьера оригинального сайта дискографии, аналогов которому на сегодняшний день нет. Отличительной чертой этого веб-ресурса является эргономичность и максимально дружественное отношение к пользователям. Для посетителей сайта это возможность ознакомиться с творчеством артиста и приобрести понравившиеся композиции из одного источника.

"Миссия Любовь" - это и название альбома и всеукраинского концертного тура, о котором Владимир Дорош заявил одновременно с установлением рекорда.

2 декабря в Полтаве и 8 декабря в Кривом Роге состоятся первые концерты тура при участии профессионалов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, поп-рок-группы "Гармония", который впечатляет своим составом - более 10 человек! Только живой объемный звук, без использования фонограммы.

В программе прозвучат новые разножанровые композиции из премьерных 6-ти альбомов, а также, полюбившиеся слушателям хиты, которые ротируются на волнах многих радиостанций. Зрителей ждет качественный живой звук, в сочетании с оригинальным световым шоу, спецэффектами и декорациями.