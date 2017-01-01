"Наполнит вас энергией на все утро". Пиццу назвали полезной для завтрака

Диетологи убеждены, что это блюдо лучше, чем традиционные хлопья.

Пицца лучше подходит для завтрака, чем традиционные хлопья Фото: Instagram/rhitrition

Американские диетологи признали пиццу полезным и сбалансированным блюдом для традиционного завтрака.

Специалисты советуют утром ограничиться двумя кусками и отдавать предпочтение "домашней" пицце без добавления высококалорийных соусов и майонеза, сообщает The Independent.

Американские специалисты в области здорового питания сошлись во вмнении, что пицца лучше подходит для завтрака, чем традиционные и любимые многими хлопья. В этих продуктах содержится одинаковое количество калорий, однако в хлопья вмещают половину дневной нормы сахара.

"Вероятно, вы будете очень удивлены, узнав, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий. Однако в пицце содержится гораздо больше белков, поэтому она наполнит вас энергией на все утро. Кроме этого, в пицце намного меньше сахара", - заявила американский сертифицированный диетолог Челси Эмер.

Ведущий британский диетолог и автор популярных книг о диетическом питании Рианнон Ламберт поддержала коллегу и отметила, что здоровая пицца – это хорошее блюдо для сбалансированного завтрака.

"Если мы говорим о большой жирной пицце, заказанной в интернете, то это, безусловно, вредный продукт. Однако если речь идет о здоровой альтернативе – пицце с оптимальным содержанием углеводов, жиров и белка без вредных добавок, то кто сказал, что мы не можем есть ее на завтрак? Да, такую пиццу можно отнести к хорошо сбалансированным блюдам, но это вовсе не значит, что пицца полезнее хлопьев", - сообщила она.

Специалисты подчеркивают, что ежедневно употреблять пиццу на завтрак все же не стоит.

Напомним, в американском Нью-Йорке ученые из Бингемтонского университета выяснили, что еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов.