Признание в любви к столице. "Фіолет" посвятил песню Киеву, опубликовано видео

Мир увидел "П'яні мости" с 11-го этажа столичной многоэтажки.
"П'яні мости" — история моего взаимопонимания с Киевом. С шатающимися мостами из настоящего в будущее под слегка качающимся от новых жизненных перекрещений ногами. Песня-признание в любви к столице — признание сдержанное, местами претенциозное, но настойчиво-вдохновенное. Как и почти весь наш будущий альбом, песню я отношу к тематике "неисправимого оптимизма", за которым — наша неизлечимая вера в лучшее!", — рассказал фронтмен "Фіолету" Сергей "Колос" Мартынюк.
"П'яні мости" — ода украинской столице, как и Киев, эта песня — местами драйвовая, иногда лирическая, а иногда и бескомпромиссно агрессивна. Как и город, ставший для меня и ребят из группы "Фіолет" новым домом", — поделился саунд-продюсер трека Артур Даниелян.
По стечению обстоятельств, мир увидел "П'яні мости" с 11-го этажа столичной многоэтажки. Там и состоялась эксклюзивная презентация сингла в формате радиоквартирника на "Країні ФМ".
Релиз альбома "Aurora", куда войдет новая песня, запланирован на осень 2018 года. На запись и его издание вскоре будет запущена краудфандинговая кампания по сбору средств.
Между тем уже 9 ноября стартует всеукраинский тур "Фіолету" под символическим названием #нірванабудетур — он охватит большинство областных центров Украины и начнется с Одессы. В туре состоится презентация еще нескольких песен, которые войдут в альбом "Aurora". Программа тура составлена на основе голосования поклонников группы по идеальному трек-листу в каждом городе. Финиширует же тур в Киеве, большим концертом в клубе Sentrum 9 декабря.
Напомним, неделей ранее группа Kozak System представила саундтрек к нынешней осени, при этом автором слов новой песни "козаков" стал фронтмен "Фіолету" Сергей Мартынюк.
График всеукраинского тура #Нірванабуде:
9 ноября — Одесса
10 ноября — Винница
11 ноября — Луцк
17 ноября — Тернополь
18 ноября — Львов
19 ноября — Ровно
23 ноября — Черновцы
24 ноября — Калуш
26 ноября — Ивано-Франковск
29 ноября — Черкассы
30 ноября — Днепр
1 декабря — Полтава
2 декабря — Сумы
3 декабря — Харьков
9 декабря — Киев