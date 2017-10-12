Признание в любви к столице. "Фіолет" посвятил песню Киеву, опубликовано видео

Сегодня, 12 октября, группа "Фіолет" представила второй сингл из будущего альбома — песню "П'яні мости". Саунд-продюсером трека стал Артур Даниэлян, известный по сотрудничеству с группами "Бумбокс", "Тартак", ТНМК, СКАЙ, "Без обмежень" и другими. Это уже вторая совместная работа после дебютной "Романтики".

"П'яні мости" — история моего взаимопонимания с Киевом. С шатающимися мостами из настоящего в будущее под слегка качающимся от новых жизненных перекрещений ногами. Песня-признание в любви к столице — признание сдержанное, местами претенциозное, но настойчиво-вдохновенное. Как и почти весь наш будущий альбом, песню я отношу к тематике "неисправимого оптимизма", за которым — наша неизлечимая вера в лучшее!", — рассказал фронтмен "Фіолету" Сергей "Колос" Мартынюк.

"П'яні мости" — ода украинской столице, как и Киев, эта песня — местами драйвовая, иногда лирическая, а иногда и бескомпромиссно агрессивна. Как и город, ставший для меня и ребят из группы "Фіолет" новым домом", — поделился саунд-продюсер трека Артур Даниелян.

По стечению обстоятельств, мир увидел "П'яні мости" с 11-го этажа столичной многоэтажки. Там и состоялась эксклюзивная презентация сингла в формате радиоквартирника на "Країні ФМ".

Релиз альбома "Aurora", куда войдет новая песня, запланирован на осень 2018 года. На запись и его издание вскоре будет запущена краудфандинговая кампания по сбору средств.

Между тем уже 9 ноября стартует всеукраинский тур "Фіолету" под символическим названием #нірванабудетур — он охватит большинство областных центров Украины и начнется с Одессы. В туре состоится презентация еще нескольких песен, которые войдут в альбом "Aurora". Программа тура составлена ​​на основе голосования поклонников группы по идеальному трек-листу в каждом городе. Финиширует же тур в Киеве, большим концертом в клубе Sentrum 9 декабря.

Напомним, неделей ранее группа Kozak System представила саундтрек к нынешней осени, при этом автором слов новой песни "козаков" стал фронтмен "Фіолету" Сергей Мартынюк.

График всеукраинского тура #Нірванабуде:

9 ноября — Одесса

10 ноября — Винница

11 ноября — Луцк

17 ноября — Тернополь

18 ноября — Львов

19 ноября — Ровно

23 ноября — Черновцы

24 ноября — Калуш

26 ноября — Ивано-Франковск

29 ноября — Черкассы

30 ноября — Днепр

1 декабря — Полтава

2 декабря — Сумы

3 декабря — Харьков

9 декабря — Киев