Kozak System представили саундтрек к нынешней осени

3 октября 2017, 12:02

Автором слов новой песни "козаков" на этот раз стал фронтмен группы "Фіолет" Сергей Мартынюк.

Группа Kozak System представила новый сингл и видеоклип "У осені очі твої".

Во время промо нового трека часто звучали аллегоричные слова "саундрек этой осени", и они — не случайны.

"Если представить, что осень — это атмосферный трехсерийный сериал (а к каждому достойному сериалу хорошие композиторы пишут саундтреки), то мы считаем, что в качестве саундтрека этого времени года лучше всего подходит именно эта песня. Думаем, мы выиграли кастинг у самой осени", — говорят Kozak System.

Автором слов новой песни "козаков" на этот раз стал фронтмен группы "Фіолет" Сергей Мартынюк. Стихотворение было написано осенним вечером в 2016 году, позже попало на глаза Kozak System, а затем был дописан припев. И уже спустя какое-то время родились первые репетиционные наработки.  

"Невзаимная любовь, или любовь на полсердца (иногда я называю ее именно так) — одна из сквозных тем моих стихотворений.  Именно такие чувства, по моим наблюдениям, являются едва ли не самыми глубинными переживаниями человека на любовной почве. Это настоящая химия душевного разрушения, катарсиса и возрождения. Это стихотворение именно о такой любви — самодостаточные чувства самостоятельного мужчины в мире его иллюзий. С четким пониманием того, что все это может быть лишь игрой души и разума", — говорит Сергей Мартынюк.

Музыка родилась в традиционной "козацкой" синергии: каждый из пяти "приносил" в репетиционную студию свои наработки и идеи, которые, в итоге, аккумулировались в музыкальное произведение. Когда "У осені очі твої" была почти готова, в студию заглянул клавишник и аранжировщик "Океана Эльзы" Милош Елич, уже работавший с Kozak System над треком "Не моя", чтобы дать несколько советов и привнести в осенний саундтрек свою долю таланта и музыкальности.

За визуализацию песни взялись Manifest production, которые перевоплотили брутального фронтмена Ивана Леньо в достаточно нетипичный и необычный для него образ растерянного и мечтательного художника, который в поиске своей Музы (ее сыграла Марина Саенко) попал внутрь собственной картины.

"Что касается клипа — то тут я бессилен что-либо комментировать. Ну, очень уж не наша "поликлиника" это клипмейкерство. От идеи, сценария и до самого процесса съемок ты — всего лишь наблюдатель или участник, больше ни на что повлиять не можешь, поскольку отдан "на растерзание" режиссеру и оператору. Они — боги на площадке, а ты делай то, что скажут — ляг, встань, иди, сядь, улыбнись, покажи удивление… Мы не можем отвечать за результат, который режиссеры получили в этом клипе, потому что наши вкусы расходятся, но очень надеемся, что людям клип понравится", — говорит Леньо.

Помимо активного продолжения концертного сезона, Kozak System уже совсем скоро обещают еще один подарок своим поклонникам — буквально через пару месяцев они представят клип на новую песню "Я віддам", съемкой которого сейчас занимается австрийский режиссер. А уже весной состоится презентация нового альбома группы Kozak System.

Напомним, группа Kozak System презентовала песню на слова Василя Симоненко.

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