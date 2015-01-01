Тине Кароль могут присвоить звание "Народной артистки"

Евгений Нищук подал Петру Порошенко соответствующее ходатайство.

Тина Кароль Пресс-служба

Об этом сообщает агентство "Укринформ".

27 декабря на заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания его глава Юрий Артеменко снял с рассмотрения вопрос о присвоения звания певице, поскольку аналогичное ходатайство уже было подано президенту. "Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом уже официально обратился — и это новость! — министр культуры к президенту. Поэтому дублировать нам это не стоит. Но на словах мы поддерживаем", — сказал Артеменко.

Напомним, Порошенко присвоил Джамале звание "Народной артистки Украины".