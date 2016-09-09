Нищук о представителе России на "Евровидении": Исполнители, попавшие под санкции, допущены не будут

Министр культуры Евгений Нищук ответил на вопрос о том, что будет, если соседняя страна решит отправить на конкурс, к примеру, Кобзона.

Об этом пишет kp.ua.

Во время пресс-конференции министр культуры Евгений Нищук отметил, что Россия пока не подавала никакой информации относительно своего участия в конкурсе.

Также, министр считает, что для персон нон-грата в этом вопросе не может быть никаких поблажек.

"Лица, которые попали под санкции СБУ, являются не въездными. Об этих личностях Россия не может не знать. Если они заведомо будут собираться на конкурс с такой персоной, это будет не что иное, как провокации. В России есть очень много достойных исполнителей. Никаких компромиссов быть не может. Кобзон, к примеру, допущен не будет. Если люди попадают под санкции и не уважают нашу страну, компромиссов быть не может", — говорит Нищук.

Как ранее сообщалось, городом, в котором пройдет "Евровидение 2017", стал Киев. Местом проведения избран Международный выставочный центр на Левом берегу.

Напомним, Саакашвили назвал проведение "Евровидения" в Киеве примером договорняков и вранья.