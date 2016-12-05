Популярную песню Тины Кароль будут изучать в школе

Песню популярной украинской певицы Тины Кароль "Україна — це ти" теперь будут изучать в начальных классах школы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ТСН.

"Україна — це ти" является негласным детским гимном Украины.

Эту композицию певица написала год назад для своих подопечных вокального шоу талантов "Голос. Діти".

Теперь же полюбившуюся многим песню внесли в "Хрестоматию украинской детской литературы для чтения в 1-2 классах". Дети смогут не только ознакомиться с текстом, но и спеть хит — в книге также будут ноты.

Напомним, Тина Кароль удивила свадебным нарядом в этно-стиле.