Популярную песню Тины Кароль будут изучать в школе

Эту композицию певица написала год назад для своих подопечных вокального шоу.
Песню популярной украинской певицы Тины Кароль "Україна — це ти" теперь будут изучать в начальных классах школы.
Об этом говорится в сообщении на сайте ТСН.
"Україна — це ти" является негласным детским гимном Украины.
Эту композицию певица написала год назад для своих подопечных вокального шоу талантов "Голос. Діти".
Теперь же полюбившуюся многим песню внесли в "Хрестоматию украинской детской литературы для чтения в 1-2 классах". Дети смогут не только ознакомиться с текстом, но и спеть хит — в книге также будут ноты.
Напомним, Тина Кароль удивила свадебным нарядом в этно-стиле.