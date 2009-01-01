Украинский мультфильм "Замечательное чудовище" едет на международный кинофестиваль в Варшаву

Кинопроект стал победителем Пятого конкурсного отбора Госкино.

Украинский анимационный фильмотобран для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов 33-го Варшавского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается на странице Госкино Украины в Facebook.

"Анимационный фильм "Замечательное чудовище", созданный при поддержке Госкино Украины, отобранный для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов 33-го Варшавского международного кинофестиваля", — сказано в сообщении.

Этот анимационный фильм создан студией "Красная Собака" за 100% поддержки Госкино Украины. Кинопроект стал победителем Пятого конкурсного отбора Госкино.

Сценарий написан на основе одноименной книги Александра Дерманского. Режиссер ленты - Сергей Мельниченко, продюсер — Елена Голубева.

Напомним, украинский мультфильм о Мавке стал одним из главных событий на анимационном форуме Cartoon Movie в Бордо (Франция).