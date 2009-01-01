Умер известный украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

Актер сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах.

Тарас Денисенко. Facebook.com

Вечером, 7 ноября, на 53 году жизни умер известный украинский актер, сценарист, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко, который за время творческой карьеры сыграл в более чем трех десятках фильмах.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Украины в Facebook.

"Умер Тарас Денисенко, актер, сценарист, киноактер, режиссер. Сын киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко.

Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Денисенко. Вечная память!" — говорится в сообщении.

Тарас Денисенко — заслуженный артист Украины, член Национального союза кинематографистов страны.

Актер сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах.

За роль в фильме "Как молоды мы были" получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Молодость" в 1985 году.

В 2015 году выступил в роли режиссера и снял свой фильм "Мой мальчик".

Летом этого года стало известно, что Денисенко тяжело болен и собирает средства на лечение.

Напомним, в России на 48-м году жизни внезапно умер культовый актер Дмитрий Марьянов.