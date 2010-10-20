В России внезапно умер культовый актер Марьянов

Артист умер по дороге в больницу.

В России на 48-м году жизни внезапно умер культовый актер Дмитрий Марьянов.

Артист умер по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне. Туда его привезли друзья, после того, как в "скорой" им заявили, что сегодня слишком много вызовов, сообщает "Комсомольская правда".

"Дмитрий жаловался на здоровье друзьям, с которыми отдыхал на даче, с самого утра 15 октября. Мол, тяжело ходить и очень болит спина. Даже пытался поспать, но легче не стало. После обеда ему стало хуже, упал и потерял сознание. Друзья тут же позвонили в "скорую помощь", но когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Но увы! — спасти артиста не удалось. Он умер по дороге к врачу", говорится в сообщении издания.

По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Актеру было всего 47 лет.

Директор Марьянова подтвердил, что актер действительно скоропостижно скончался.

"Да, это правда, — не в силах сдержать слезы ответила директор артиста Алевтина. — Извините, я не могу говорить.

Дмитрий Марьянов стал известен после роли в детском фильме "Выше радуги" Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1986 году. Школьник Алик, которого сыграл юный Марьянов был непохож на своих сверстников — одевался странно, вел себя не как обычные подростки и очень запомнился зрителям.

Потом были съемки в "Дорогая Елена Сергеевна" Эльдара Рязанова, где он сыграл подростка, пытающегося достать ключ от двери кабинета, где хранятся работы, чтобы внести изменения в них.

Молодого человека полюбили режиссеры — за мощную фактуру, харизму, за талант. Как признавалась он позже, это было золотое время, актера буквально засыпали предложениями: фильмы "Кофе с лимоном", "Танцующие призраки", "Графиня де Монсоро" сделали его скоро звездой.

В 2000 году актер снялся в мелодраме "Президент и его внучка". Затем последовали роли в сериалах "Дневник убийцы", "Леди Мэр", "Кавалеры морской звезды", "Ростов-папа", "Боец".

К актеру быстро пришла популярность, ему доставались главные роли. Дмитрий Юрьевич сыграл главных героев таких картин, как "Одержимый", "Взрослая дочь или тест на…", "Отцы", "Черный город", "Ночной гость", "Как выйти замуж за миллионера", "Игра в правду", "Умельцы" и других.

С 1994 года он входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он также известен сотрудничеством с "Квартетом-И". Марьянов снялся в таких картинах, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".

В 2003 году Дмитрий ушел из "Ленкома". Говорят, что Марк Захаров разозлился на актера за то, что тот пропустил спектакль и не привел ни одну уважительную причину. Марьянов поступил в труппу Независимого театрального проекта, где блистал в "Рикошете" Анатолия Спивака и трех спектаклях Виктора Шамирова: "Ladies'Night", "Белоснежка и другие" и "Игра в правду".

Талантливой зрители считали и работу актера в двух известных спектаклях "Квартета И" и группы "Несчастный случай": ироническое музыкальное шоу из жизни медиа-бизнеса "День радио" и фарс-мажорная комедия "День выборов".

Личная жизнь актера складывалась не так удачно, как профессиональная. Сначала студенческий гражданский брак с однокурсницей Татьяной Скороходовой. Затем знакомство с моделью Ольгой Аносовой, которая родила ему ребенка. Но и тут не сложилось: Марьянов все время тратил на работу в "Ленкоме" и однажды Ольга не выдержала и выгнала его из дома.

Говорили, что после расставания с Аносовой на шоу "Танцы со звездами" Марьянов закрутил роман с Ириной Лобачевой, но спустя несколько месяцев после завершения проекта пара рассталась. Долгое время актер жил один и даже гордился тем, что он "старый холостяк". Но все изменилось после знакомства с Ксенией Бик.

Ксения — психолог из Харькова, которая моложе актера на 17 лет, заставила его задумался о создании семьи. В одном из интервью Дима рассказал, что Ксения не хотела знакомиться с ним, так как боялась его публичности: ему пришлось добиваться девушку. Два года назад пара поженилась и тогда же журналисты узнали о том, что у молодоженов есть общий ребенок — дочь Анфиса, просто пара не хотела раньше говорить о нем с прессой.

Дмитрий Марьянов обожал мотоциклы, при этом байкером себя не считал. Родные опасались, мол, опасное увлечение, но артист отмахивался: от судьбы не уйдешь.

Напомним, в Москве в возрасте 82 лет умер известный в СССР экстрасенс Аллан Чумак, который заряжал воду.